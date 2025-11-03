USGS заявила о риске многочисленных жертв после землетрясения в Афганистане

В результате землетрясения в Афганистане магнитудой 6,3 могут быть значительные жертвы среди населения. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

«Вероятны значительные жертвы, и катастрофа может иметь широкомасштабный характер. В прошлом события такого уровня опасности требовали реагирования на региональном или национальном уровне», — говорится в заявлении службы.

USGS объявила оранжевый уровень опасности. Экономический ущерб от катастрофы может составить до 1% ВВП Афганистана.

Отмечается, что население пострадавшего региона в основном проживает в уязвимых к землетрясениям постройках. Кроме того, USGS допустила оползни в зоне бедствия.

Масштабы ущерба, причиненного землетрясением, пока неясны.

Ранее 5-tv.ru сообщил о землетрясении в центральной части Афганистана. Эпицентр толчков магнитудой 6,3 находился в 45 километрах от города Мазари-Шариф. Толчки ощущались также в Узбекистане.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.