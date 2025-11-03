Трамп заявил, что не рассматривает передачу крылатых ракет Tomahawk Украине

|
Давид Андриясов
Но он допустил, что может изменить позицию.

Передаст ли Трамп Украине ракеты Tomahawk

Фото: www.globallookpress.com/US Navy

Президент США Дональд Трамп сейчас не рассматривает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk в Украину. Об этом он сообщил журналистам, находясь на борту своего самолета во время полета из Флориды в Вашингтон.

"Нет", — ответил глава государства на вопрос, планирует ли его администрация передать Киеву эти ракеты. 

На дальнейший запрос о том, рассматривает ли он такую возможность, президент ответил отрицательно, но в том же время отметил, что его позиция может измениться.

"Но на данный момент я этого не делаю", — резюмировал он.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Пентагон решил поставить на Украину ракеты Tomahawk. Окончательное решение оставалось за Трампом. По данным источника, Белый дом и Пентагон не прокомментировали этот вопрос.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти сообщения, заявила, что украинский конфликт не получится урегулировать в случае поставок оружия Киеву со стороны США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

 

