«Забрать все»: Вучич готов продавать оружие ЕС, даже если его передадут Украине

Даниил Ципелев
Политик отметил, что покупатели могут распоряжаться вооружением как угодно, в том числе и поставлять на Украину.

Почему Сербия решила поставлять оружие Евросоюзу

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов продавать оружие странам-членам Евросоюза (ЕС), даже если оно потом окажется на Украине. При этом, по словам сербского лидера, страна сохраняет военный нейтралитет. Об этом он рассказал в интервью изданию Cicero.

«Хотя я не хочу, чтобы меня считали человеком, постоянно снабжающим воюющие стороны боеприпасами, боеприпасы нужны Европе. Поэтому я предложил нашим друзьям в ЕС заключить с нами договор купли-продажи и забрать все, что у нас есть», — отметил политик.

По словам Вучича, именно такая сделка стала бы «феноменальным вкладом» в европейскую безопасность со стороны Сербии. Кроме того, на вопрос журналиста, могут ли эти боеприпасы оказаться на Украине, сербский лидер ответил, что покупатели имеют право распоряжаться этим оружием как угодно.

Также президент Сербии заявил, что страна сохраняет военный нейтралитет, но готова к сотрудничеству с европейскими армиями.

«Мы абсолютно готовы к сотрудничеству с европейскими армиями. Мы уже активно сотрудничаем с нашими европейскими друзьями в военном плане в Африке, Азии и на других континентах, и мы готовы увеличить наше присутствие совместно с европейскими силами», — подчеркнул Вучич.

