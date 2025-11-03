«Нельзя играть»: Дональд Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина сильными лидерами

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 87 0

Глава Белого дома считает, что их нельзя недооценивать.

Президент США назвал Путина и Си Цзиньпина сильными лидерами

Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool

Президент США Дональд Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина сильными лидерами

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин — очень сильные лидеры, с которыми нельзя играть. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Они оба очень сильные люди. Это не те люди, с которыми можно играть. К этим людям нужно относиться очень серьезно», — уточнил президент Соединенных Штатов в интервью телеканалу CBS News.

Дональд Трамп также добавил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин — это очень серьезные, жесткие и умные люди. Поэтому их нельзя недооценивать.

До этого президент США говорил о том, что, несмотря на украинский конфликт, ему удалось сохранить «теплые» отношения с Владимиром Путиным. Си Цзиньпина он также называл сильным лидером большой страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп признал ограниченность экономического давления США на Россию. По его словам, применение тарифных мер не всегда оказывается эффективным.

