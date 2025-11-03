Sky News: 20 человек погибли при землетрясении в Афганистане

|
Более трехсот жителей пострадали в результате подземных толчков.

Число погибших при землетрясении в Афганистане

Фото: Reuters/Afghan Red Crescent

В Афганистане в результате землетрясения магнитудой 6,3 погибли 20 человек, еще 320 получили ранения. Об этом 3 ноября сообщил телеканал Sky News со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана.

«По меньшей мере 20 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,3 балла в Афганистане», — говорится в публикации телеканала.

По данным Геологической службы США, подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксировали на глубине около 28 километров вблизи города Мазари-Шариф, где проживает более полумиллиона человек.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли четыре человека и десятки пострадали. Кроме того, из-за оползня, вызванного подземными толчками, было перекрыто шоссе Балх — Саманган.

Местные власти сообщили, что работы по расчистке дороги и восстановлению транспортного сообщения в провинции Саманган продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на вулкане Тафтан, расположенном на юго-востоке Ирана, ученые обнаружили признаки активности. Этот вулкан, который считался потухшим в течение последних 710 тысяч лет, неожиданно проявил признаки пробуждения.

