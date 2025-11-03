«Красиво начиналось, но тяжко закончилось»: как Боня отпраздновала Хэллоуин
Телеведущая обратилась к поклонникам из-под одеяла.
Фото, видео: Telegram/Виктория Боня/v_bonya; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Виктория Боня отпраздновала Хэллоуин
Телеведущая Виктория Боня хорошенько отпраздновала Хэллоуин. В своем Telegram-канале она опубликовала фотографии своего костюма, а также видео с утренними последствиями веселого вечера.
«Как красиво все начиналось. И как тяжко на следующий день все закончилось», — прокомментировала Виктория Боня итоги вечера.
На праздник Виктория Боня отправилась в костюме женщины-кошки. Утром она записала видеообращение к своим поклонникам, лежа под одеялом на диване.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня подала в суд на невесту Григория Лепса Аврору Кибу из-за обвинений в проституции.
Конфликт между Боней и Кибой разгорелся в социальных сетях после того, как Виктория Боня высказалась о финансовом положении матери возлюбленной Григория Лепса. Телеведущая заявила, что мать Кибы якобы имеет большие долги и ради материальной выгоды решила выдать свою дочь замуж за известного артиста. В ответ Аврора публично обвинила Викторию в том, что та оказывает интимные услуги за деньги.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
87%
Нашли ошибку?