Семейное шоу «Богатыри» начали показывать в Театре на Цветном в Москве

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 19 0

В представление включены головокружительные акробатические номера и полеты воздушных гимнастов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Былинные герои с четырех сторон света объединились для спасения родной земли от Спрута и Соловья-разбойника. Праздничные показы увлекательного семейного шоу «Богатыри» начались 2 ноября в Театре на Цветном в Москве.

Это настоящий симбиоз жанров: мюзикл, цирк, и все приправлено современными спецэффектами. В итоге получилась история о дружбе, отваге и преданности Родине, восходящая к истокам культуры, но рассказанная современным языком. Зрители были буквально участниками действия.

«Театр в такой форме, в клиповой форме, быстро меняющемся кадре, вау-эффекте. Моя была задача, как продюсера, сделать так, чтобы когда в другой раз родитель скажет: «Идем в театр», не важно, к нам или на любое другое шоу, ребенок точно сказал: «Да, хочу», — сообщила генеральный продюсер шоу «Богатыри» Наталья Локтева.

«Понравилось сальто назад и вперед!» — поделился своими впечатлениями юный зритель Михаил.

«Мне понравились костюмы, как актеры исполняют свои роли. И тоже мне понравились трюки, как они делают», — дополнил зритель Егор.

В представление включены головокружительные акробатические номера и полеты воздушных гимнастов. На артистах — уникальные костюмы ручной работы. Также в спектакле звучат хиты знаменитых композиторов и музыка молодых авторов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:22
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Камчатки
10:08
Грязнее унитаза: как детские игрушки могут навредить здоровью ребенка
9:40
«Красиво начиналось, но тяжко закончилось»: как Боня отпраздновала Хэллоуин
9:15
Мошенники в России стали применять схему «двойного агента»
9:12
Безопасность на высоте: как выбрать хорошую приставную лестницу
9:00
Sky News: 20 человек погибли при землетрясении в Афганистане

Сейчас читают

Лед и пламень: стилист рассказал, как ухаживать за волосами зимой
Хватит прятаться: прогноз Таро на неделю с 3 по 9 ноября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео