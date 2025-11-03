ВС РФ ударили «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины

Российские военнослужащие в ночь на 3 ноября нанесли удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в официальной публикации ведомства.

По данным ведомства, атака была проведена в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

Удары пришлись по предприятиям военной промышленности, объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивавшим их работу, а также по инфраструктуре военного аэродрома и ремонтной базе вооружения и техники боевиков ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные остановили попытку украинских боевиков прорваться к реке Оскол в районе Купянска. В процессе предотвращения прорыва удалось нейтрализовать 14 боевиков, а также уничтожить три пикапа и два квадроцикла. В результате операций российских войск была уничтожена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», два грузовых автомобиля, бронеавтомобиль «Джура», пять пикапов и два квадроцикла.

