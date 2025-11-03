В усадьбе Валуево завершили реставрацию исторических ворот с оленями

В Новомосковском административном округе Москвы завершена реставрация ворот главного въезда усадьбы Валуево. Об этом сообщает офицальный сайт мэра столицы Сергея Собянина.

Руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что работы по фигурам из шпиатра начались осенью прошлого года и полностью завершены. Он подчеркнул, что специалисты удалили загрязнения, устранили деформацию и по историческим образцам восстановили утраченные элементы, включая части ног. Одно из копыт, замененное в советские годы на деревянное, было воссоздано с помощью 3D-моделирования и новой отливки.

Во время реставрации скульптуры укрепили металлическим каркасом, что позволило перераспределить нагрузку и продлить срок их сохранности. Специалисты также усилили кирпичную кладку пилонов, устранили следы грибка и плесени, а кровлю покрыли патинированной медью.

По сохранившимся образцам и архивным фотографиям восстановлены входные калитки и ворота, заменившие конструкции советского периода. Работы завершили раньше запланированного срока — реставрация должна была закончиться только к концу ноября.

