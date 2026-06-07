Явка на парламентских выборах в Армении составила 58,97%

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 928 0

Члены комиссии приступили к подсчету голосов.

Когда будут известны итоги голосования в Армении

Фото: Reuters/Vahram Baghdasaryan

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В Армении завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах. Избирательные участки в республике закрылись, и члены комиссий уже приступили к подсчету голосов.

Первые предварительные данные Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начнет публиковаться ближе к полуночи по местному времени (около 23:00 по московскому времени. – Прим. ред.).

Жители проявили высокую активность на протяжении всего дня голосования. По последним данным ЦИК, явка избирателей составила 58,97%.

Всего в избирательной гонке приняли участие 18 политических сил, среди которых 16 партий и два партийных блока. Главная интрига выборов заключается в определении дальнейшего внешнеполитического курса страны. Основными соперниками стали правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, которая выступает за разворот республики в сторону Европейского союза (ЕС), и оппозиционный блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, выступающий за сохранение и укрепление прочных отношений с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-президент республики, представляющий партийный блок «Армения», Роберт Кочарян, заявил, что власти старались изолировать оппозицию от выборов.

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