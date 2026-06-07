Ушаков сообщил о сохранении закрытых контактов между Москвой и Киевом

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Взаимодействие сторон продолжается по нескольким каналам связи.

Россия продолжает контакты с Украиной в закрытом формате

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Россия поддерживает как открытые, так и непубличные контакты с украинской стороной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС Вести Павлом Зарубиным.

«У нас и открытые, и закрытые (контакты с Украиной. — Прим. Ред.). Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», — высказался помощник главы государства.

Тема взаимодействия с украинской стороной ранее поднималась и президентом России Владимиром Путиным. Глава государства сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский через российского предпринимателя передавал просьбу о личной встрече.

По словам Путина, около трех недель назад ему позвонил российский бизнесмен и рассказал, что получил приглашение посетить Киев. Президент отметил, что не может запрещать подобные поездки, однако подчеркнул, что для переговорного процесса необходимы специалисты, обладающие соответствующей квалификацией.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что приглашение Владимиру Зеленскому посетить Москву остается в силе. Соответствующее заявление он сделал пятого июня, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, четвертого июня Владимир Путин заявил, что урегулирование конфликта на Украине возможно при достижении компромиссных решений. По его словам, Россия сохраняет готовность к мирному разрешению ситуации и исходит из ранее обсуждавшихся договоренностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков высказался о вероятности переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Их последняя встреча состоялась в августе 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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