ВСУ начали маскировать взрывные устройства под бутылки из-под воды

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы, включая бутылки, продукты питания и природные материалы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его словам, взрывные устройства могут внешне имитировать различные предметы, и это затрудняет их обнаружение. Он уточнил, что мины маскируются под бутылки с водой, камни, деревянные фрагменты и даже упаковки от продуктов питания, включая шоколадные батончики.

«ВСУ могут замаскировать под бутылку, под камень, под деревяшку, под шоколадку под бревно, то есть они обклеивают мины, например, корой от дерева. Так что вполне могут замаскировать под бутылку с водой», — сообщил источник.

Он также отметил, что внутри подобных предметов могут размещаться взрывные заряды и дополнительные элементы детонации. В частности, упоминается использование магнитных взрывателей, реагирующих на металл. В таком случае срабатывание возможно при приближении человека с металлическими предметами экипировки или вооружения.

Кроме того, по словам источника, применяются устройства с датчиками движения и сенсорами, реагирующими на тепло или изменения электромагнитного поля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ не успевают пополнять личный состав и теряют позиции на поле боя.

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