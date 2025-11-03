«Италия рухнет вся»: Захарова об обрушении башни в Риме

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 82 0

Официальный представитель МИД России назвала неочевидную причину обвала старинной постройки.

Мария Захарова считает что Италия рухнет вся

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова: В Италии рухнет экономика из-за финансовой помощи Украине

Италия рухнет вся, если страна и дальше будет тратить деньги налогоплательщиков на Украину. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Инцидент с башней, по мнению Захаровой, является верхушкой айсберга. В своих комментариях она указала на то, что итальянское правительство продолжает выделять значительные средства на поддержку Украины, что, по ее мнению, негативно сказывается на внутренней стабильности страны.

«Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», — заявила Мария Захарова, представитель МИД РФ, комментируя недавнее обрушение исторической башни Торре-деи-Конти в Риме.

В мае 2025 года МИД Италии сообщил о том, что итальянская поддержка Украины, включая военную помощь и взносы, выплачиваемые через механизмы ЕС, достигает около 2,5 миллиардов евро. Из этой суммы значительная часть средств направляется на поддержку беженцев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Франция, Италия, Бельгия против передачи замороженных средств РФ Киеву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:54
До 27 человек увеличилось число погибших в результате землетрясения в Афганистане
16:28
«Италия рухнет вся»: Захарова об обрушении башни в Риме
16:00
В центре Рима обвалилась часть средневековой башни
15:40
«Не отходил ни на шаг»: кого первым увидела Барановская после операции
15:15
«Не взвешиваюсь уже пять лет»: Подольская о том, как держать себя в форме
15:00
Умер бывший депутат Госдумы Валерий Борщев

Сейчас читают

«Не взвешиваюсь уже пять лет»: Подольская о том, как держать себя в форме
Церемония прощания с Анатолием Меньщиковым прошла в Москве
«Знаю, чего я хочу»: Барановская рассказала о планах на старость
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео