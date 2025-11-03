Мишустин прибыл в Пекин для встречи с Си Цзиньпином

В прошлый раз они виделись 20 декабря 2023 года, когда российский премьер посещал столицу Китая.

Фото, видео: 5-tv.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Ранее стало известно, что Михаил Мишустин прибыл в Китай с официальным визитом. Премьер-министра в аэропорту Ханчжоу встретили губернатор провинции Чжэцзян Лю Цзе, а также посол Китая в России Чжан Ханьхуэй и посол РФ в Китае Игорь Моргулов. Известно, что Мишустин проведет в КНР два дня.

В рамках своего визита премьер-министр РФ уже принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. Также Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров состоялось подписание ряда важных документов о расширении сотрудничества РФ и Китая в разных сферах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российско-китайские отношения продолжают развиваться во всех направлениях, несмотря на трудности и давление западных санкций.


