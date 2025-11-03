Мишустин: Россия укрепляет партнерство с Китаем на высшем уровне

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 21 0

Премьер-министр РФ подчеркнул, что сотрудничество развивается по всем направлениям, несмотря на внешние препятствия.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Астахов; 5-tv.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 ноября заявил о том, что отношения с Китаем находятся на самом высоком уровне и продолжают динамично развиваться. Он заявил об этом 3 ноября на встрече с премьер-министром Государственного совета КНР Ли Цяном.

«Сегодня мы проводим юбилейную встречу, 30-ю встречу глав правительств России и Китая. Наш формат обеспечивает эффективную координацию всех органов исполнительной власти в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — отметил Мишустин.

Он добавил, что российско-китайские отношения продолжают развиваться по всем направлениям, несмотря на различные препятствия и незаконные западные санкции. Перед официальной встречей лидеры общались в неформальной обстановке на одной из вилл государственной резиденции «Сиху» на берегу одноименного водоема.

Перед официальной встречей Мишустин и Ли Цян провели неформальную беседу. Переговоры состоялись на одной из вилл резиденции «Сиху», расположенной на берегу озера с таким же названием.

Комплекс «Сиху» был создан на базе особняка конца XIX — начала XX века и принадлежал цинскому сановнику Лю Сюэсюню, стремившемуся воплотить идеалы садово-паркового искусства Цзянань.

