Вовсе не мышцы: о чем говорит боль в левом боку после тренировки

Хирург Монахов: боль в левом боку после тренировки может быть травмой селезенки

Причину боли в левом боку после тренировки порой видят в натруженных мышцах, однако она может говорить и о проблемах в организме. Об этом изданию Газета.ру рассказал хирург Дмитрий Монахов.

Эксперт предупреждает, что подобные симптомы могут говорить о скрытой травме селезенки, которую человек мог получить, например, упав с велосипеда или случайно задев бок снарядом в тренажерном зале.

Если удар был достаточно сильным, он может привести даже к разрыву внешней оболочки органа. При этом внутреннее кровотечение может усиливаться постепенно, а боль возникнуть позже.

Даже первичные обследования, предупредил Монахов, включая УЗИ, могут не показать патологию. Насторожить и пациента, и лечащего врача должны слабость и головокружение, сопровождающие боль. Также часто возникают такие симптомы, как тошнота, холодный пот, бледность кожи и учащенный пульс. На них нужно обязательно указать специалисту при прохождении обследования, иначе, если запустить развитие патологии, можно попасть в больницу.

Очень важно, подчеркнул хирург, не ждать, если пациент принимает медицинские препараты, замедляющие свертывание крови, или лекарства, которые предотвращают склеивание тромбоцитов.

