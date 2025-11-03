Вовсе не мышцы: о чем говорит боль в левом боку после тренировки

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 88 0

Если упустить нарастание симптомов, можно запросто очутиться на больничной койке.

Почему болит левый бок после тренировки

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Хирург Монахов: боль в левом боку после тренировки может быть травмой селезенки

Причину боли в левом боку после тренировки порой видят в натруженных мышцах, однако она может говорить и о проблемах в организме. Об этом изданию Газета.ру рассказал хирург Дмитрий Монахов.

Эксперт предупреждает, что подобные симптомы могут говорить о скрытой травме селезенки, которую человек мог получить, например, упав с велосипеда или случайно задев бок снарядом в тренажерном зале.

Если удар был достаточно сильным, он может привести даже к разрыву внешней оболочки органа. При этом внутреннее кровотечение может усиливаться постепенно, а боль возникнуть позже.

Даже первичные обследования, предупредил Монахов, включая УЗИ, могут не показать патологию. Насторожить и пациента, и лечащего врача должны слабость и головокружение, сопровождающие боль. Также часто возникают такие симптомы, как тошнота, холодный пот, бледность кожи и учащенный пульс. На них нужно обязательно указать специалисту при прохождении обследования, иначе, если запустить развитие патологии, можно попасть в больницу.

Очень важно, подчеркнул хирург, не ждать, если пациент принимает медицинские препараты, замедляющие свертывание крови, или лекарства, которые предотвращают склеивание тромбоцитов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:01
Катар пригрозил Европе остановкой поставок СПГ
0:42
Одну из пострадавших в ДТП под Волгодонском девочек забрали на скорой
0:23
Названы новые возможные дата и место встречи Путина и Трампа
0:01
Под Волгодонском произошло ДТП с детской командой по хоккею
23:42
Вовсе не мышцы: о чем говорит боль в левом боку после тренировки
23:22
Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе

Сейчас читают

Школам нужны VR-технологии: Шойгу ознакомился с работой площадок фестиваля «Народы России и СНГ»
«Не отходил ни на шаг»: кого первым увидела Барановская после операции
Рынок смерти: как не наткнуться на суррогатный алкоголь и чем он опасен
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео