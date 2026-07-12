«Я просто наслаждалась»: чемпионка мира по виндсерфингу Таисия Стопченко рассказала о своей победе

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Алена Куликова
Алена Куликова Эксклюзив 41 0

Спортсменка призналась, что сильно волновалась перед первой в карьере медальной гонкой, но сумела финишировать первой.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Виндсерфингистка Стопченко рассказала о впечатлениях после чемпионата

Петербургская виндсерфингистка Таисия Стопченко, ставшая чемпионкой мира в олимпийском классе iQFOiL среди спортсменок до 19 лет, рассказала 5-tv.ru о своих эмоциях после победы.

По словам спортсменки, перед решающим стартом она сильно нервничала, поскольку это была первая медальная гонка в ее карьере.

«С трясущимися ручками, коленками получилось прийти первой и поставить точку в результатах и в этой регате», — рассказала спортсменка.

Таисия Стопченко рассказала, что чемпионат длился семь гоночных дней, и лишь один из них не состоялся из-за условий. Атлетам пришлось соревноваться в сильную жару — температура воздуха достигала 35 градусов.

«Выходя на воду, становилось сильно легче и хотелось гоняться. Я просто наслаждалась и показывала то, чему я научилась дома», — добавила она.

Победительница поблагодарила тренера, семью и болельщиков за поддержку, отметив, что эта победа стала результатом долгой подготовки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что первенство мира проходило в испанском Сант-Пере-Пескадоре с 3 по 10 июля. В мероприятии участвовали 399 спортсменов из 36 стран.

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