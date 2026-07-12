«Пока, неудачницы»: Волочкова жестко ответила на критику своих танцев после операции

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 59 0

Артистка заявила, что не намерена оправдываться перед недовольными комментариями и продолжит выходить на сцену.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/volochkova_art; 5-tv.ru

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Волочкова ответила на критику своих танцев после операции

Заслуженная артистка России и бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова ответила на критику в адрес своих выступлений после операции, назвав недоброжелателей «диванными критиками». Обращение к подписчикам артистка опубликовала в социальных сетях.

Волочкова рассказала, что узнала о публикации, в которой неизвестные пользователи обсуждали видео с ее выступлением. По словам артистки, ролик был взят из ее социальных сетей и использован для критики ее сценической формы.

«Мне хотелось бы ответить, но я не собираюсь этого делать. Просто вам хочу сказать: как не стыдно этим людям?» — высказалась Волочкова в видеообращении.

Она заявила, что мнение интернет-критиков не влияет на ее планы, и напомнила, что ранее ее профессиональные способности получали высокую оценку представителей балетного искусства. Среди них — Майя Плисецкая и Юрий Григорович.

«Надевайте пуанты, выходите на сцену, танцуйте и показывайте свою грацию. И тогда поржем все вместе», — заявила Волочкова, обращаясь к критикам.

Поводом для обсуждений стало возвращение Волочковой к активным выступлениям после серьезного хирургического вмешательства. Этой весной артистка перенесла операцию по замене тазобедренного сустава в Германии. По ее словам, врачи рекомендовали ей продолжительный период восстановления, однако она вернулась к тренировкам и концертам раньше установленного срока.

Ранее Волочкова рассказывала, что решилась на операцию после совета фигуриста Алексея Ягудина.

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