Катар пригрозил Европе остановкой поставок СПГ

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Причиной предупреждений ближневосточной страны стал планируемый закон о проверке цепочек поставок на соответствие целям устойчивого развития.

Катар пригрозил Европе остановкой поставок СПГ

Фото: www.globallookpress.com/Str

Глава Минэнерго Катара аль-Кааби: Доха может прекратить поставки СПГ в Европу

Катар вновь предупредил Европейский Союз о возможности прекращения экспорта сжиженного природного газа (СПГ), если примут закон о проверке цепочек поставок на соответствие целям устойчивого развития (CSDDD). Об этом заявил министр энергетики и генеральный директор государственной нефтегазовой компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби.

«Если Европа на самом деле не рассмотрит, как они могут смягчить или отменить CSDDD, а по-прежнему будет взимать штраф в размере пяти процентов от общего мирового оборота в сфере энергетики, мы не будем поставлять СПГ в Европу, это точно», — предупредил аль-Кааби на конференции ADIPEC.

Министр также добавил, что Катар в ближайшее время не сможет достичь нулевых выбросов углеводородов в атмосферу.

При этом в октябре аль-Кааби уже высказывал угрозу прекратить поставки сжиженного природного газа в Европу из-за планируемого нововведения.

Директива CSDDD требует от крупных компаний, работающих на территории Европейского Союза, выявлять и устранять вред, наносимый окружающей среде в процессе их деятельности. Этот документ является частью инициатив, направленных на достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году. Директива вступит в силу в 2027 году, и за несоответствие ее требованиям предусмотрены штрафы до пяти процентов от годового оборота.

В мае президент Франции Эммануэль Макрон предложил отменить директиву CSDDD. Он отметил, что поддерживает мнение канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости упрощения отчетности для бизнеса. Однако это предложение не нашло поддержки даже среди союзников Макрона.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Европе в начале октября зафиксировали самый стремительный рост цен на СПГ с середины лета. Так, на бирже TTF газ за несколько дней подскочил в цене с 388 долларов за тысячу кубометров до 408 долларов.

