Диетолог предупредила о рисках дефицита омега-3 у беременных вегетарианок

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

Недостаток полиненасыщенных жирных кислот может повлиять на развитие умственных способностей.

Что следует знать о вегетарианстве во время беременности

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач-диетолог Москвичева: дефицит омега-3 может повлиять на ум ребенка

Вегетарианская диета во время беременности может приводить к дефициту омега-3 и Омега-6, что особенно важно для развития мозга ребенка. Об этом изданию «Газета.ру» рассказала врач-диетолог Отделения гинекологической эндокринологии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова Минздрава РФ Юлия Москвичева.

По словам специалиста, хотя Омега-3 содержатся в орехах, семенах и растительных маслах, этого часто бывает недостаточно.

«Значимые источники полиненасыщенных жирных кислот — жирная морская рыба и морепродукты. Недостаток Омега-3 у матери может негативно повлиять на когнитивные способности ребенка», — отметила Москвичева.

«Прием витаминно-минеральных комплексов и специального питания для будущих мам помогает закрыть все дефициты», — заключила диетолог.

Врач подчеркнула, что данные риски не должны пугать будущих мам, однако требуют внимательного подхода к питанию. Она добавила, что большинство вегетарианок следят за здоровьем и соблюдают рекомендации специалистов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:25
Путин поздравил «Рособоронэкспорт» с 25-летием и отметил его достижения
10:58
Врач объяснил причины слезотечения у пожилых людей
10:40
Диетолог предупредила о рисках дефицита омега-3 у беременных вегетарианок
10:20
Не только тарелки: неожиданные предметы, которые очистит посудомоечная машина
10:02
«Он верил, что сможет»: как Роман Попов провел последние недели жизни
9:35
«Поколениями брали детей за кулисы»: Валерия вступилась за родившую Тодоренко

Сейчас читают

«До мурашек»: Барановская о возвращении Аи из группы «Город 312» на сцену
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео