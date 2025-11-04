Диетолог предупредила о рисках дефицита омега-3 у беременных вегетарианок

Недостаток полиненасыщенных жирных кислот может повлиять на развитие умственных способностей.
Врач-диетолог Москвичева: дефицит омега-3 может повлиять на ум ребенка
Вегетарианская диета во время беременности может приводить к дефициту омега-3 и Омега-6, что особенно важно для развития мозга ребенка. Об этом изданию «Газета.ру» рассказала врач-диетолог Отделения гинекологической эндокринологии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова Минздрава РФ Юлия Москвичева.
По словам специалиста, хотя Омега-3 содержатся в орехах, семенах и растительных маслах, этого часто бывает недостаточно.
«Значимые источники полиненасыщенных жирных кислот — жирная морская рыба и морепродукты. Недостаток Омега-3 у матери может негативно повлиять на когнитивные способности ребенка», — отметила Москвичева.
«Прием витаминно-минеральных комплексов и специального питания для будущих мам помогает закрыть все дефициты», — заключила диетолог.
Врач подчеркнула, что данные риски не должны пугать будущих мам, однако требуют внимательного подхода к питанию. Она добавила, что большинство вегетарианок следят за здоровьем и соблюдают рекомендации специалистов.
