«В советское время депрессии тоже были»: психолог о популяризации терапии

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Сейчас доступ к необходимой информации стал проще.

Фото, видео: Личный архив Владимира Каторгина; 5-tv.ru

Психолог Каторгин: рост интереса к психотерапии обусловлен развитием медицины

Психолог Владимир Каторгин в беседе с 5-tv.ru рассказал, что общество не стало внезапно «больнее» — просто о психическом здоровье сегодня говорят чаще, а доступ к информации стал проще.

«Я не могу сказать, что в советское время не было депрессии — они были, конечно, и их лечили. Просто не было такого количества разговоров про это. А сегодня средств массовой информации много, информации — гигантское количество. Ну и, конечно, развивается медицина, психиатрия и психология в том числе», — рассказал Каторгин.

По мнению специалиста, такое внимание к психотерапии связано не только с ростом стрессовой нагрузки, но и с тем, что люди стали внимательнее к себе.

«Когда человек приходит ко мне, я не 100% назначаю лечение. Сначала собираю анамнез, смотрю жалобы. Если есть необходимость — назначаю препараты. Но часто направляю к психологу, где пациент и специалист пробуют обойтись без медикаментов. Все очень индивидуально», — поясняет психолог.

Эксперт считает, что культура заботы о ментальном здоровье наконец-то выходит из тени.

