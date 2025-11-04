Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 43 0

Документ включает инициативы по развитию Арктики, Дальнего Востока и логистики с соседними странами.

Путин утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, сформированных по итогам Восточного экономического форума. Об этом сообщает сайт Кремля. Распоряжение охватывает широкий спектр мер по развитию экономики, технологий и инфраструктуры.

В документе указано, что правительству России поручено до декабря 2025 года утвердить дорожную карту по добыче редкоземельных металлов, а также обеспечить создание логистических центров на границе с Китаем и КНДР к февралю 2026 года.

Кроме того, до 2030 года в Дальневосточном федеральном округе и арктической зоне планируется открыть не менее десяти промышленных площадок, технопарков и бизнес-территорий для поддержки малого и среднего бизнеса.

Особое внимание уделено расширению программы ипотечного кредитования, направленной на Дальний Восток и Арктику. Теперь она будет доступна для семей, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года, а также для работников госучреждений. Программа распространится и на покупку вторичного жилья в населенных пунктах без нового строительства.

Помимо этого, президент поручил установить экспериментальный режим внедрения новых технологий в Арктике к февралю 2026 и 2027 годов. Он охватит использование беспилотных систем, развитие цифровых платформ, искусственного интеллекта и работу с данными.

