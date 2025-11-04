«Не совсем поняла»: Валерия оценила музыку в фильме «Алиса в стране чудес»

Певица Валерия оценила музыку в новом фильме с Анной Пересильд

У актеров, исполнявших роли в картине «Алиса в стране чудес», слух есть, но музыкальное сопровождение картины могло быть и позатейливее. Таким мнением с 5-tv.ru поделилась певица Валерия на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

«Мне кажется, не в исполнении дело, потому что артисты очень музыкальные: и исполнительница главной роли, и все остальные. Мне кажется, музыку можно было чуть-чуть позатейливее, поинтереснее», — отметила Валерия.

Певице было особенно обидно за использованную в фильме песню Владимира Высоцкого «Баллада о любви».

«Я не очень поняла, когда гениальное совершенно произведение „Баллада о любви“ Высоцкого... Тот самый случай, когда сам музыкальный материал очень красивый. И очень было жалко, что потрясающего припева там не прозвучало. Да, честно говоря, и запев: гармония осталась прежней, а мелодию изменили», — объяснила Валерия.

Несмотря на небольшие вопросы к музыке, как зритель фильма, отметила певица, она получила огромное удовольствие.

Ранее актриса Ирина Горбачева рассказала о съемках «Алисы в Стране чудес». Об этом писал 5-tv.ru. Отвечая на вопросы журналистов, артистка удивилась, что некоторые ее коллеги умудряются прихватить какой-нибудь сувенир со съемочной площадки. Например, костюм, украшение или часть реквизита. Сама она даже не думала выбрать себе что-то, потому что уверена — просто нет такой традиции. Но есть другие.

