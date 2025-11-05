Удар дрона ВСУ по крестящейся женщине сняли на видео

Пока российские военные отводят беспилотники от гражданских, украинские боевики атаковали мирных жителей.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

И в очередной раз наши бойцы показали, что не бьют по мирным жителям. На Рубцовском направлении операторы российского дрона заметили гражданский автомобиль, из которого вышли люди с поднятыми руками.

Решение было принято мгновенно, и беспилотник отвели от машины. И словно в противовес — киевский режим демонстрирует свою террористическую сущность.

В Харьковской области боевики атаковали двоих безоружных, которые шли с белым флагом, а потом нанесли удар по беззащитной пожилой женщине, видя, как она встала на колени и перекрестилась, надеясь на спасение.

