Пять человек пострадали в ДНР из-за атак беспилотников ВСУ

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин
Пять мирных жителей ДНР пострадали в результате массированных атак ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в мессенджере МАКС.
«Пять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии», — написал он.
По словам Пушилина, на автодороге Ольгинка — Благодатное в результате атаки БПЛА мужчина получил ранения средней степени тяжести.
Такие же ранения получили мирные жители из Центрально-Городского района Горловки, Новоселовки Ясиноватского муниципального округа и Кировского района Донецка.
Кроме того, в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Никитовском районе Горловки пострадала женщина.
Глава ДНР сообщил, что также были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, жилые дома, спецтехника и легковой автомобиль.
Всем раненым оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее 5-tv.ru писал, что число обучающихся, пострадавших в результате удара украинских беспилотников по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, увеличилось до 65 человек. В учреждении не было какого-либо вооружения.
ВСУ нанесли массированные удары по объекту в ночь на 22 мая. В тот момент в зданиях находились более 80 подростков.
