«Если употреблять правильно»: как кофе способен продлить жизнь

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

Отмечается, что его следует пить в правильное время.

Какая польза есть от употребления кофе

Фото: 5-tv.ru

Биохакер Джонсон: кофе способен продлить жизнь, если употреблять его правильно

Кофе может продлевать жизнь, но только при правильном употреблении. Об этом заявил биохакер Брайан Джонсон, известный своими экспериментами по «омоложению организма» и строгим режимом, передает Daily Mail.

Джонсон сослался на исследование Тулейнского университета (США), в котором приняли участие более 40 тысяч человек. Ученые выяснили: у тех, кто регулярно пьет кофе, риск смерти от любых причин на 16% ниже, а риск сердечно-сосудистых заболеваний — на 31% ниже, чем у тех, кто кофе не употребляет.

Однако, подчеркнул Джонсон, важно не только сколько кофе вы пьете, но и когда. По данным исследования, польза напитка наблюдается только при употреблении в первой половине дня.

«Если вы пьете кофе после обеда, вы, возможно, лишаете себя преимуществ, связанных с долголетием», — предупредил Джонсон.

Он объяснил, что период полураспада кофеина составляет около 5–6 часов, поэтому чашка кофе, выпитая в 15:00, все еще будет «действовать» в 21:00 и может создать проблемы со сном.

«Сон — это самое важное, что вы можете сделать для здоровья. Если кофе мешает спать, он перестает быть полезным», — отметил он.

По словам Джонсона, утренний кофе без сахара способен ускорить метаболизм, улучшить кровообращение и запустить аутофагию — естественный процесс очистки организма от поврежденных клеток. Кофе богат полифенолами, которые действуют как антиоксиданты и уменьшают воспаление.

«Если употреблять кофе правильно — утром, без сахара и добавок — он может стать инструментом долголетия», — заключил биохакер.

Джонсон также напомнил о пользе острого перца чили, сославшись на исследование 2020 года, показавшее, что у людей, регулярно употребляющих чили, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 26%, а от рака — на 23%.

По данным СМИ, Джонсон ежегодно тратит более двух миллионов долларов на антивозрастные процедуры и строго следует своему режиму, включающему три веганских приема пищи до полудня и более сотни пищевых добавок.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

