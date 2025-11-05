Почти две недели отдыха: как пройдут новогодние праздники в 2026 году

Новогодние каникулы 2026 года продлятся двенадцать дней

Новогодние каникулы 2026 года станут самыми продолжительными за последние годы. Праздники продлятся 12 дней. Издание URA.RU рассказало, как провести зимний отдых максимально продуктивно.

Грядущие новогодние праздники стартуют 31 декабря 2025-го и закончатся 11 января 2026-го. Первый рабочий день ждет россиян в понедельник, 12 декабря. Такой длинный перерыв связан с переносом выходных дней с субботы 3 января на четверг 31 декабря и с воскресенья 4 января на пятницу 9 января.

Производственный календарь на 2026

Согласно производственному календарю, в 2026 году будет 247 рабочих дней, 118 выходных и праздников. Норма рабочего времени составит 1972 часа при 40-часовой неделе.

Кроме того, россиян ждут и другие удлиненные периоды отдыха — выходные с 21 по 23 февраля на День защитника Отечества, с 7 по 9 марта на Международный женский день и с 1 по 3 мая на Праздник Весны и Труда. Также отдыхать будем на День Победы (с 9 по 11 мая) и на День России (с 12 по 14 июня).

Когда лучше брать отпуск

В январе 2026 года брать отпуск невыгодно — в месяце будет всего 15 рабочих дней. Гораздо лучше для отдыха подойдут июль, в котором будет 23 рабочих дня, а также апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — в них будет по 22 рабочих дня.

Чтобы увеличить свои каникулы, стоит взять отпуск с 29 по 30 декабря — тогда получится отдыхать целых 2 недели. Как вариант, можно взять отпуск на 2,5 недели с 12 по 16 января либо с 12 по 31 января, и наслаждаться месяцем отдыха.

Компенсация за выход на работу в праздники

Работа в праздничные дни будет иметь свои особенности. Согласно нормам ТК РФ, привлечение работников к исполнению обязанностей возможно только с их письменного согласия и с обязательной компенсацией. В качестве последней предусмотрена либо двойная оплата труда, либо дополнительный день отдыха.

Кроме того, на период каникул будет скорректирован график банков и государственных структур. Большинство кредитных учреждений объявят о режиме работы ближе к декабрю.

