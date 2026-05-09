Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную войну

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне на параде на Красной площади.

«Объявляется минута молчания», — сказал президент, обращаясь к построенным войскам и гостям парада.

Традиционно в эфире в это время появляется Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и Вечный огонь.

Церемония посвящена памяти советским воинам, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла и всем павшим в борьбе против фашизма.

Под звуки метронома гости на трибунах поднялись с мест, чтобы молча выразить почтение подвигу героев войны и скорбь о погибших.

В Москве 9 мая на Красной площади проходит парад, посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне. В нем участвуют тысячи военнослужащих, включая бойцов спецоперации.

День Победы — это один из главных праздников, который объединяет миллионы людей по всей России. Благодаря самой большой онлайн-минуте молчания миллионы жителей из разных уголков страны смогли вместе вспомнить героев, подаривших жизнь, мечты и будущее последующим поколениям.

Патриотическая акция «Бессмертный полк» объединила традиционные уличные шествия с современными технологиями. Она прошла как в очном, так и в онлайн-формате по всей России.

Решение о формате проведения каждый регион принимал самостоятельно в зависимости от обстановки.

