Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную войну

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 42 0

Церемония посвящена памяти советским воинам, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла и всем павшим в борьбе против фашизма.

Фото, видео: © РИА Новости/Борис Морозов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне на параде на Красной площади.

«Объявляется минута молчания», — сказал президент, обращаясь к построенным войскам и гостям парада.

Традиционно в эфире в это время появляется Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и Вечный огонь.

Церемония посвящена памяти советским воинам, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла и всем павшим в борьбе против фашизма.

Под звуки метронома гости на трибунах поднялись с мест, чтобы молча выразить почтение подвигу героев войны и скорбь о погибших.

В Москве 9 мая на Красной площади проходит парад, посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне. В нем участвуют тысячи военнослужащих, включая бойцов спецоперации.

День Победы — это один из главных праздников, который объединяет миллионы людей по всей России. Благодаря самой большой онлайн-минуте молчания миллионы жителей из разных уголков страны смогли вместе вспомнить героев, подаривших жизнь, мечты и будущее последующим поколениям.

Патриотическая акция «Бессмертный полк» объединила традиционные уличные шествия с современными технологиями. Она прошла как в очном, так и в онлайн-формате по всей России.

Решение о формате проведения каждый регион принимал самостоятельно в зависимости от обстановки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
«Дело чести»: Путин о сохранении памяти Победы в Великой Отечественной войне
9 мая
Путин: именно советский народ спас весь мир от нацизма
9 мая
Владимир Путин начал выступление на Красной площади
9 мая
Министр обороны России Андрей Белоусов принял Парад Победы на Красной площади
9 мая
Парад Победы начался на Красной площади в Москве
9 мая
Парад в честь 81-й годовщины Победы прошел в Чите
9 мая
В честь подвига поколений: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
9 мая
«Несравнимая радость»: парад Победы состоялся в Екатеринбурге
9 мая
Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в Хабаровске
9 мая
Генпрокурор РФ призвал не допустить оправдания нацистских преступников
+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:32
«Дело чести»: Путин о сохранении памяти Победы в Великой Отечественной войне
10:29
Путин: именно советский народ спас весь мир от нацизма
10:20
Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную войну
10:19
Владимир Путин начал выступление на Красной площади
10:14
Министр обороны России Андрей Белоусов принял Парад Победы на Красной площади
10:00
Парад Победы начался на Красной площади в Москве

Сейчас читают

Цветение до заморозков: какие растения стоит посадить весной
От жары до метелей: какой будет погода в России на майские праздники
В честь подвига поколений: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео