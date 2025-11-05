Несокрушимый: боец в зоне СВО пережил атаку семи дронов

Эфирная новость

Интернет-пользователи прозвали его «Терминатором».

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Боец в зоне СВО пережил атаку семи дронов

В интернете сегодня расходятся кадры с «Терминатором». Именно так пользователи прозвали, предположительно, российского бойца.

Сообщается, что военнослужащего мотострелкового полка атаковали сразу семь вражеских дронов. Один за другим они взорвались прямо рядом с ним, буквально в нескольких шагах. Боец проявил поразительное мужество. Он смог увернуться от всех беспилотников и скрыться в ближайшей лесополосе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вооруженные силы России не допустили прорыв боевиков ВСУ из кольца окружения в Красноармейске.

Штурмовые группы второй и 51 армий продолжили уничтожение окруженных украинских боевиков. Вражеские силы пытаются прятаться в жилой застройке микрорайона Пригородный, а также в восточной части Центрального района и в частном секторе.

Продолжилось наступление ВС РФ на северном направлении. В настоящий момент проходит плановая зачистка от боевиков ВСУ, находящихся в населенных пунктах Гнатовка и Рог в ДНР. Были освобождены 24 здания.

