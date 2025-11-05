Песков заявил о большом интересе журналистов к поездке в котлы ВСУ

Иностранные журналисты демонстрируют сильный интерес к поездке в «котлы» Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую предлагал обеспечить президент России Владимир Путин. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Однако такому шагу, по его словам, препятствуют украинские власти.

«Интерес очень большой. Нам известно. что большое количество западных журналистов хотело бы туда поехать. <…> Поездка в настоящий момент не может осуществиться, потому что киевский режим полностью такую возможность и такое предложение отверг», — сказал Песков.

Он отметил, что на Украине не собираются допускать сотрудников прессы в зону боевых действий, чтобы скрыть бедственное положение своих войск.

До этого, 29 октября, российский лидер отметил, что РФ может прекратить боевые действия в зоне окружения противника на период, пока там будут оставаться представители СМИ.

Ранее, писал 5-tv.ru, ВС РФ не допустили прорыва ВСУ из кольца окружения в Красноармейске.

