ВС РФ не допустили прорыва ВСУ из кольца окружения в Красноармейске

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 52 0

Продолжилось наступление российских военных на северном направлении.

Какая ситуация в Красноармейске с окруженными в кольце ВСУ

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Тема:
Победы ВС РФ сегодня

Вооруженные силы (ВС) России не допустили прорыв боевиков ВСУ из кольца окружения в Красноармейске. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ.

В источнике уточнялось, что штурмовые группы второй и 51 армий продолжили уничтожение окруженных украинских боевиков. Вражеские силы пытаются прятаться в жилой застройке микрорайона Пригородный, а также в восточной части Центрального района и в частном секторе.

К тому же продолжилось наступление ВС РФ на северном направлении. В настоящий момент проходит плановая зачистка от боевиков ВСУ, находящихся в населенных пунктах Гнатовка и Рог в ДНР. Были освобождены 24 здания.

«За сутки отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск», — передали в Минобороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что окруженные в Красноармейске боевики ВСУ начали сдаваться в плен. Позднее Минобороны России сообщало, что положение зажатых в «котлах» Купянска и Красноармейска группировок украинских боевиков стремительно ухудшается.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
