Мигрант, мусульманин и демократ-социалист: что известно о новом мэре Нью-Йорка

Мэром Нью-Йорка впервые стал мусульманин. 34-летний демократ Зохран Мамдани — выходец из Уганды, который стал гражданином США только семь лет назад. В своей первой же речи он заявил, что Нью-Йорк останется городом иммигрантов, и попросил Трампа «включить телевизор погромче». Почему — расскажет корреспондент «Известий» Мария Коровина

Ничего необычного: просто новый мэр Нью-Йорка и первый мусульманин на этом посту качает рабочий класс под хип-хоп биты.

Демократ-социалист, что бы это в реальности ни означало, уроженец Уганды Зохран Мамдани, стартовал с позиции депутата законодательного собрания штата как явный аутсайдер. Но американцы любят яркое шоу. Чем абсурднее — тем бодрее поддержка. Микс из третьесортного стендапа, цитат из Маркса, и главное, классовой близости к трудовому и не очень народу, творит электоральные чудеса.

«Дональд Трамп! Я знаю, что ты смотришь! Хочу сказать тебе лишь одно — сделай звук погромче! Нью-Йорк останется городом мигрантов. Городом, построенным мигрантами, движимым силами мигрантов, и, начиная с сегодняшнего вечера, возглавляемым мигрантом», — заявил Мамдани.

И вот он уже на обложке New York Post с серпом и молотом. Только Большое яблоко «покраснело» не за одну ночь: в городе традиционно поддерживают демократов устойчивым большинством, а для радикальных леволибералов тут зона незыблемая комфорта. Прибавим к этому многочисленных выходцев из стран третьего мира, на которых и была сделана ставка.

Судя по этому фото, на котором Мамдани с сыном Джорджа Сороса, карьера коммуниста в жанре поп-культуры явно пойдет в гору. Хотя быть шоуменом мэру не в новинку: недавно Мамдани читал со сцены рэп про тяжелую судьбу угандийской молодежи.

Программа Мамдани местами любопытнее «манифеста коммунистической партии». В целом, все в рамках до боли знакомой формулы «отнять и поделить».

«Если бы существовала какая-либо система, которая могла бы гарантировать каждому человеку жилье, называете это как хотите — отмена частной собственности на жилье, это было бы гораздо лучше того, что существует сейчас в США», — заявил Мамдани.

А еще 34-летний мэр собирается поднять налоги для «белых кварталов», освободить из тюрем преступников, так как называет насилие «искусственной конструкцией». Красноречиво описал будущее такого мегаполиса министр финансов Скотт Бессент

«Могу вам сказать, что если вы получите Каракас на Гудзоне, вы увидите огромный отток людей и капитала», — считает министр США Скотт Бессент.

Дональд Трамп отреагировал в своем стиле: написал в соцсетях лишь одну фразу, зато капслоком. «Итак, началось». Непрозрачный намек на открытую войну с Вашингтоном.

Кстати, столица может стать новым местом жительства для тех, кто в ужасе от предстоящей социалистической вакханалии с антисемитским оттенком в Нью-Йорке. А таких, между прочим, почти миллион человек. И даже на Брайтон-Бич сейчас нервно схватились за чемоданы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.