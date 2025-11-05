Россия не получала от США разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях

Вашингтон не разъяснял России высказывания президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Как он пояснил, Москве не доступна точная позиция по поводу того, что именно Соединенные Штаты будут испытывать.

Проведение испытаний ядерного оружия со стороны Вашингтона анонсировал 30 октября Дональд Трамп. По его словам, подобные испытания якобы проводят и другие государства, среди которых Россия и КНР. Однако подробнее в контекст Трамп общественность не вводил.

Позднее представители 30-го крыла Космических сил США подтвердили, что будет проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна нести ядерный заряд.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин сообщил, что натовский корабль находился в зоне проведения испытаний «Буревестника».

