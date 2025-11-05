Миф о голодном мозге разрушен: отказ от еды не влияет на мыслительный процесс

Daily Mail: отказ от еды не влияет на мыслительный процесс

Популярная фраза «Ты не ты, когда голоден» оказалась заблуждением. Новое исследование показало, что кратковременное голодание не влияет на когнитивные способности и не делает человека рассеянным или раздражительным. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые из Оклендского университета проанализировали 71 исследование, включавшее данные почти 3,5 тысячи взрослых. Участников разделили на группы: одни голодали в среднем по 12 часов в день, другие ели как обычно. Результат оказался неожиданным: скорость реакции, память и способность принимать решения не менялись.

«Мы не нашли убедительных доказательств того, что отказ от еды ухудшает работу мозга, Когнитивные функции оставались стабильными даже после длительных периодов без пищи», — отметил ведущий автор, доктор Дэвид Моро.

По словам исследователей, организм во время голодания переходит на использование кетоновых тел — побочного продукта расщепления жиров, который может положительно влиять на метаболизм и процессы восстановления клеток.

Интересно, что эффект «голодного мозга» наблюдался лишь у детей. Это подтверждает, что завтрак действительно важен для школьников.

«У детей наблюдалось заметное снижение работоспособности во время голодания, что согласуется с результатами более ранних исследований, которые подчеркивали устойчивые когнитивные преимущества завтрака у детей младшего возраста», — подчеркнул специалист.

Результаты опубликованы в журнале Psychological Bulletin и ставят под сомнение старые стереотипы о «злости на голодный желудок». Теперь исследователи призывают рассматривать голод не как врага ума, а как возможный инструмент для здоровья при разумном подходе.

