Жители Риги несут цветы к памятнику советским солдатам на Покровском кладбище
У монумента стоят десятки букетов цветов, горят зажженные свечи.
В День Победы жители Риги несут цветы к памятнику советским солдатам на Покровском кладбище. Кадрами из Латвии делится 5-tv.ru.
У монумента стоят десятки букетов цветов, горят зажженные свечи. Власти Латвии запретили жителям города собираться в группы у памятных мест и возлагать цветы. В связи с этим люди приходят почтить память советских воинов в индивидуальном порядке.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Латвии потушили последний оставшийся в странах Балтии Вечный огонь. Жители Даугавпилса ежегодно в честь праздника 9 Мая несли цветы к мемориалу советской армии в парке Дубровина.
В этом году горожанам запретили проводить церемонию возложения цветов к мемориалу, а полиция огородила объект «по соображениям безопасности». Мэр Даугавпилса дал обещание заняться восстановлением символа памяти о павших героях, но в итоге газовое оборудование демонтировали. Еще несколько лет назад в этом месте проходили масштабные мероприятия, посвященные Дню Победы.
