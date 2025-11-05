В Латвии отрекаются от ЛГБТ* и делают выбор в пользу традиционных ценностей РФ

Дарья Орлова
В Риге на фоне горячих дебатов и митингов парламент страны принял решение о выходе из Стамбульской конвенции.

Выход Латвии из Стамбульской конвенции

Парламент Латвии принял решение о выходе из Стамбульская конвенция, которую противники называют инструментом для «нормализации гомосексуализма*». Об этом пишет издание Взгляд.

Стоящий во главе государства открытый представитель ЛГБТ*-сообщества направил законопроект на новое рассмотрение, однако большинство депутатов в Сейме высказались за отказ от конвенции в пользу традиционных семейных ценностей.

Документ, подписанный 46 странами и ратифицированный 39, вступил в силу в 2014 году и предназначался для профилактики насилия над женщинами и домашнего насилия. Однако такие страны, как Турция, вышли из конвенции, заявляя, что в документе скрывается идеологическая нагрузка, связанная с «гендером как свободным выбором».

В Латвии с момента ратификации в 2023 году противники соглашения объединились вокруг идеи, что нормализация гомосексуальности и «гендерной идеологии» несовместима с национальными и семейными традициями. Представители партий «Национальное объединение», «Стабильность» и другие вновь сплотились для денонсации документа.

После голосования в парламенте последовали массовые уличные протесты, в том числе митинги в Риге с участием до пяти тысяч человек, высказавших опасения по поводу защиты женщин и ЛГБТ. Сейчас обсуждается проведение референдума и возможное усиление акций давления. Решение Латвии может стать сигналом для аналогичных дискуссий в других странах Европы.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

