Петростат: в Петербурге выросло число наркоманов и алкоголиков

В Санкт-Петербурге за 2024 год резко увеличилось количество случаев алкоголизма и наркомании. Этот вывод следует из данных Петростата.

По официальным данным, диагноз «алкоголизм и алкогольные психозы» впервые был поставлен почти 1,3 тысячи жителям города. Это на 22,2% больше, чем годом ранее. Также отмечен рост заболеваемости наркоманией — увеличение составило 24,6%, а общее число новых пациентов превысило 512 человек.

Кроме того, специалисты зафиксировали рост числа случаев сифилиса — на 9,1%. В 2024 году в Петербурге выявили около 1,2 тысячи новых заражений.

При этом уровень заболеваемости туберкулезом, напротив, снизился на 8,5%. За отчетный период зарегистрировано 912 новых случаев, большинство из которых пришлись на поражения органов дыхания.

