Путин: доверие граждан к государству во многом основано на доверии к судам

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 24 0

Президент провел встречу с председателем Верховного суда РФ Игорем Красновым.

Путин рассказал, как россияне относятся к судам

Фото: kremlin.ru; 5-tv.ru

Доверие граждан к государству в значительной мере основано на доверии к судам. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с председателем Верховного суда РФ Игорем Красновым.

«На доверии граждан к судам в значительной степени основано и доверие граждан государству в целом», — уточнил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ. Согласно заключению профильного комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, его кандидатура полностью соответствует требованиям Конституции и закону о статусе судей для руководителя Верховного суда.

Прежде, 25 августа, председатель коллегии судей РФ Николай Тимошин объявил, что Игорь Краснов подал заявку на пост председателя Верховного суда России. Позднее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила, что прием заявок был завершен, и Краснов остался единственным кандидатом на эту должность.

