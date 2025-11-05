Путин одобрил идею объявить 2026-й годом единства народов России

Идея объявить 2026 год годом единства народов России — хорошая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.

«Хорошее предложение. Давайте мы так и сделаем», — отреагировал российский лидер.

Проекты соответствующих решений было поручено разработать вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Та, в свою очередь, заявила, что в Правительстве подготовили проект новой Стратегии государственной национальной политики до 2036 года включительно.

«Завершается последний год реализации стратегии. На смену ей должен прийти новый документ, учитывающий современные реалии», — уточнила вице-премьер.



Фото, видео: 5-tv.ru

Ранее Владимир Путин назвал культуру и русский язык гарантией единства России. Президент предложил создать комиссию при Правительстве РФ, которая займется вопросами межнациональных отношений в стране. При этом, в России, отметил Путин, уже наблюдаются устойчивые и позитивные тенденции в этой сфере.

