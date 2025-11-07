«Очень свежо и знаково»: зрители о концерте группы «Алиса» в Москве

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 302 0

Один из поклонников коллектива уже в три года попал на их выступление.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Зрители концерта «Алисы» в Москве рассказали, за что они любят музыку группы

Композиции рок-группы «Алиса» остаются актуальными даже спустя много лет. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказали фанаты коллектива на их концерте, посвященном 20-летию альбома «Изгой» в Москве.

«Красивые слова, глубина души и глубина текстов со смыслом… Очень актуально все еще», — отметила фанатка группы.

Еще один поклонник «Алисы», Владимир, рассказал, что слушает группу с самого ее образования. Он выразил благодарность вокалисту коллектива Константину Кинчеву за его творчество. Также Владимир рассказал, что был на презентации альбома «Изгой» 20 лет назад.

«Очень мощный альбом… „Изгой“  даже сейчас звучит очень свежо и знаково для нас», — подчеркнул Владимир.

Фанат группы Матвей с самого детства слушал песни «Алисы» и уже в три года попал на их концерт.

«Это всегда в моей жизни было. Родители привили… в машине всегда эти песни. А первый концерт (посетил — Прим. ред.) в Зеленом театре, года три мне было, фотография есть», — рассказал Матвей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что группа «Алиса» даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:24
Критическое разрушение: стоматолог указал на важность подготовки зубов к зиме
23:01
Опасные колеса: в США отзовут около 400 тысяч машин из-за проблем с дисками
22:32
Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем гражданам страны с призывом идти в армию
22:12
Власти афганской провинции обязали женщин носить бурку для посещения госучреждений
21:38
Кто слева сидел, тем было хуже: пострадавший в ДТП в Таиланде рассказал об инциденте
21:16
Баскетболист Касаткин не будет подавать апелляцию на решение суда во Франции о его экстрадиции в США

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я у него учился» — Владимир Березин высказался о Юрии Николаеве
«Долго и серьезно болел»: Елена Малышева про жизненный путь Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году