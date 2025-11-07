«Очень свежо и знаково»: зрители о концерте группы «Алиса» в Москве

Зрители концерта «Алисы» в Москве рассказали, за что они любят музыку группы

Композиции рок-группы «Алиса» остаются актуальными даже спустя много лет. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказали фанаты коллектива на их концерте, посвященном 20-летию альбома «Изгой» в Москве.

«Красивые слова, глубина души и глубина текстов со смыслом… Очень актуально все еще», — отметила фанатка группы.

Еще один поклонник «Алисы», Владимир, рассказал, что слушает группу с самого ее образования. Он выразил благодарность вокалисту коллектива Константину Кинчеву за его творчество. Также Владимир рассказал, что был на презентации альбома «Изгой» 20 лет назад.

«Очень мощный альбом… „Изгой“ даже сейчас звучит очень свежо и знаково для нас», — подчеркнул Владимир.

Фанат группы Матвей с самого детства слушал песни «Алисы» и уже в три года попал на их концерт.

«Это всегда в моей жизни было. Родители привили… в машине всегда эти песни. А первый концерт (посетил — Прим. ред.) в Зеленом театре, года три мне было, фотография есть», — рассказал Матвей.

