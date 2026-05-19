«Три кота» стал лучшим анимационным сериалом на Премии АПКиТ

Мультсериал «Три кота» стал лауреатом XIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в номинации «Лучший анимационный сериал».

Продюсерами проекта выступили Артем Васильев, Карина Кабанова, Анна Тарада и Дарья Радецкая. Режиссером мультсериала стал Дмитрий Высоцкий. Производством занималась студия «МЕТРАФИЛЬМС» по заказу телеканала СТС. На этом же канале проект выходит в эфир.

«Три кота» — российский мультсериал без возрастных ограничений, рассчитанный в первую очередь на детей дошкольного возраста. Его премьера состоялась 24 октября 2015 года на телеканале СТС.

В центре сюжета — повседневная жизнь трех любознательных котят: Коржика, Компота и Карамельки. Вместе с родителями они сталкиваются с разными ситуациями, учатся выражать эмоции, поддерживать друг друга и находить выход из трудностей с помощью фантазии и советов взрослых.

До этого проект уже получал профессиональное признание. «Три кота» стали лауреатами телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Программа для детей и юношества» в 2018 году.

К десятилетию сериала создатели подготовили полнометражный мультфильм «Три кота. Путешествие во времени». По сюжету котята вместе с родителями находят старый диван, который оказывается машиной времени.

«Три кота» давно вышли за рамки одного мультсериала. Под этим брендом выпускают игрушки, книги, одежду, продукты питания и другую продукцию для детей.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, российская актриса театра и кино, а также кастинг-директор Екатерина Семина получила Премию АПКиТ за сериал «Ландыши. Такая нежная любовь».

