Ледяной спутник Сатурна Энцелад может иметь пригодный для жизни океан

Sсiеnсе Аdvаnсе: спутник Сатурна Энцелад может иметь пригодный для жизни океан

Ученые из Оксфорда, Юго-Западного исследовательского института и Института планетологии в Тусоне впервые зафиксировали значительный тепловой поток на северном полюсе Энцелада — спутника Сатурна. Это открытие опровергло прежние представления о том, что тепло теряется только в активной южной части небесного тела.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Advances, показали, что Энцелад излучает гораздо больше тепла, чем ожидалось от пассивного ледяного спутника. Это усиливает предположения о существовании жизни в его подповерхностном океане.

Известно, что под поверхностью Энцелада скрыт глобальный соленый океан — источник внутреннего тепла планеты. Наличие воды, тепла и химических элементов делает его одним из наиболее перспективных мест в Солнечной системе для зарождения жизни.

Используя данные миссии НАСА «Кассини», специалисты сравнили наблюдения северного полюса Энцелада в разные сезоны и выяснили, что температура поверхности там примерно на семь градусов выше прогнозируемой. Ученые пришли к выводу, что это можно объяснить только утечкой тепла из подповерхностного океана.

«Энцелад — ключевая цель в поисках жизни за пределами Земли, и понимание долгосрочной доступности его энергии имеет ключевое значение для определения того, может ли он поддерживать жизнь», — отметила ведущий автор исследования, доктор Джорджина Майлз.

По данным авторов, общая теплопотеря Энцелада составляет около 54 гигаватт — почти столько же, сколько тепла создается за счет приливных сил. Этот энергетический баланс указывает на то, что океан под ледяной коркой может оставаться жидким в течение геологических эпох, создавая стабильную среду, где потенциально могла развиться жизнь.

Ученые также выяснили, что толщина ледяной оболочки на северном полюсе спутника составляет от 20 до 23 км, а в среднем по Энцеладу — от 25 до 28 км, что немного превышает предыдущие оценки.

По словам ученых, следующим важным шагом станет определение возраста подповерхностного океана — достаточно ли он древний, чтобы в нем могла зародиться жизнь.

