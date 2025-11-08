Норвегия пригрозила России «мелкой рыбой» из-за заморозки переговоров

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 114 0

Встречи двусторонней комиссии по квотам на вылов рыбы оказались под угрозой срыва после расширения санкций Норвегии против российских предприятий.

Зачем Норвегия угрожает России

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Норвегия заявила, что без соглашения по квотам РФ может выловить «мелкую рыбу»

Дата российско-норвежских переговоров по квотам на вылов трески в Баренцевом море все еще не определена, несмотря на два внеочередных заседания сторон. Об этом в интервью изданию High North News сообщила министр рыболовства Норвегии Марианна Сивертсен Нэсс.

По ее словам, Осло работает над организацией переговоров, чтобы продолжить прежний формат взаимодействия, однако описала ситуацию как «сложную». В то же время министр подчеркнула, что «контакт есть», и Норвегия со своей стороны настроена на достижение договоренностей.

«Существует опасение, что если нам не удастся достичь соглашения по рыболовству, российская сторона может принять решение о повышении объемов вылова в своей экономической зоне. Это приведет к тому, что Россия будет вылавливать больше мелкой рыбы, чем в норвежской экономической зоне, где рыба крупнее», — резюмировала Сивертсен Нэсс.

Обычно заседания российско-норвежской комиссии по квотам на вылов трески проходят в конце октября, но в этом году они оказались на паузе. По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, причиной такой ситуации стали новые санкции Осло против Москвы. В частности, в июле королевство ввело санкции против двух российских рыбопромышленных предприятий, чем нарушило Конвенцию ООН по морскому праву и соглашения о совместном управлении водными биоресурсами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:24
Критическое разрушение: стоматолог указал на важность подготовки зубов к зиме
23:01
Опасные колеса: в США отзовут около 400 тысяч машин из-за проблем с дисками
22:32
Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем гражданам страны с призывом идти в армию
22:12
Власти афганской провинции обязали женщин носить бурку для посещения госучреждений
21:38
Кто слева сидел, тем было хуже: пострадавший в ДТП в Таиланде рассказал об инциденте
21:16
Баскетболист Касаткин не будет подавать апелляцию на решение суда во Франции о его экстрадиции в США

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я у него учился» — Владимир Березин высказался о Юрии Николаеве
«Долго и серьезно болел»: Елена Малышева про жизненный путь Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году