Средства ПВО сбили восемь летевших на Москву беспилотников за сутки

На местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы.
Фото: © РИА Новости/Константин Морозов
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала суток 14 июня уничтожили восьмой беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Сбит еще один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в сообщении.
Ранее Собянин информировал о перехвате еще одного беспилотника, а до этого — о шести уничтоженных целях.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 13 июня средства ПВО уничтожили 109 украинских беспилотников над 12 регионами России. По данным Минобороны, дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской и Рязанской областями, Московским регионом, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.
Также 5-tv.ru сообщал о том, что в результате атаки ВСУ на магазин в Курской области пострадали два человека.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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