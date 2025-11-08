«Жалуются чуть ли не через неделю»: Пресняков о поведении 10-летнего сына Артема
Оба сына от Натальи Подольской гиперактивны, и родителям часто звонят из школы.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru
Владимир Пресняков признался, что ему часто звонят по поводу поведения сыновей
Два сына певца Владимира Преснякова и певицы Натальи Подольской гиперактивные, поэтому родителям часто поступают жалобы по поводу их поведения. Об этом исполнитель рассказал корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».
«Жалуются чуть ли не через неделю… Не громит, но он очень такой активный. У нас вся семья таких гипер..., хотел сказать сексуальных, нет — гиперактивных», — в шутку рассказал артист.
Пресняков уверен в том, что «пацаны должны хулиганить». Однако, по его словам, этот процесс надо контролировать. Певец отметил, что все зависит от правильного воспитания.
Кроме того, Пресняков признался, что может и наказать сыновей. Он в шутку рассказал о своем особом взгляде, которого боятся все, даже он сам, когда смотрит на себя в зеркало.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Пресняков и Подольская не помогают сыну с уроками.
