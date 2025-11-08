«Мы должны быть готовы»: Небензя о возможных ядерных испытаниях США

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 83 0

Неделю назад Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания современного оружия.

Небензя прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Василий Небензя: Россия должна быть готова к возможным ядерным испытаниям США

Россия должна быть готова, если Соединенные Штаты решат возобновить ядерные испытания. Об этом сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Как уточнил дипломат, не так давно президент США Дональд Трамп в ответ на испытания РФ новых крылатых ракет и подводного оружия с ядерными установками заявил: Америка проведет ядерные испытания.

«Это достаточно серьезное заявление. Во что оно выльется, пока неизвестно», — подчеркнул Василий Небензя.

Пару дней назад президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по безопасности также подчеркнул, что важно серьезно отнестись к подобным угрозам со стороны Америки.

«Если это произойдет, мы должны быть готовы к такому развитию событий», — добавил Небензя.

В конце октября Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе». Такое распоряжение глава Белого дома дал после того, как Россия продемонстрировала свое новейшее оружие. Речь про «Буревестник» и «Посейдон». В свою очередь, глава Минэнерго США Крис Рай отметил, что ядерные испытания Вашингтона будут носить субкритический характер, то есть пройдут без ядерных взрывов.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, как Запад реагирует на российский «Посейдон».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:46
Сильный скачок: на сколько выросла цена автомобилей в РФ из-за утильсбора
23:24
Критическое разрушение: стоматолог указал на важность подготовки зубов к зиме
23:01
Опасные колеса: в США отзовут около 400 тысяч машин из-за проблем с дисками
22:32
Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем гражданам страны с призывом идти в армию
22:12
Власти афганской провинции обязали женщин носить бурку для посещения госучреждений
21:38
Кто слева сидел, тем было хуже: пострадавший в ДТП в Таиланде рассказал об инциденте

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я у него учился» — Владимир Березин высказался о Юрии Николаеве
«Долго и серьезно болел»: Елена Малышева про жизненный путь Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году