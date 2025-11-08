Количество пострадавших при обрушении дома под Тулой возросло до четырех

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 108 0

Инцидент произошел утром 8 ноября.

Фото, видео: Прокуратура Тульской области; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Количество пострадавших при обрушении многоквартирного жилого дома в Тульской области, в поселке Куркино, выросло до четырех. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, после происшествия за медицинской помощью обратился еще один человек. Он, как и другие пострадавшие, был отправлен в Ефремовскую больницу.

«К настоящему времени общее количество пострадавших составило четыре человека», — пояснил Дмитрий Миляев.

По данным 5-tv.ru, среди пострадавших есть сотрудник газовой службы.

На месте продолжает работать МЧС. Специалисты проводят разбор завалов и ведут поисково-спасательные работы.

В субботу, 8 ноября, под Тулой в жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате чего обрушилась торцевая стена первого подъезда, а также произошли частичные разрушения кровли и перекрытий на втором и третьем этажах. Жителей многоэтажки временно разместили в школе № 1.

Ранее 5-tv.ru писал, что прокуратура начала проверку после взрыва в доме в Куркино.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:46
Сильный скачок: на сколько выросла цена автомобилей в РФ из-за утильсбора
23:24
Критическое разрушение: стоматолог указал на важность подготовки зубов к зиме
23:01
Опасные колеса: в США отзовут около 400 тысяч машин из-за проблем с дисками
22:32
Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем гражданам страны с призывом идти в армию
22:12
Власти афганской провинции обязали женщин носить бурку для посещения госучреждений
21:38
Кто слева сидел, тем было хуже: пострадавший в ДТП в Таиланде рассказал об инциденте

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я у него учился» — Владимир Березин высказался о Юрии Николаеве
«Долго и серьезно болел»: Елена Малышева про жизненный путь Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году