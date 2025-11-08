Количество пострадавших при обрушении дома под Тулой возросло до четырех

Количество пострадавших при обрушении многоквартирного жилого дома в Тульской области, в поселке Куркино, выросло до четырех. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, после происшествия за медицинской помощью обратился еще один человек. Он, как и другие пострадавшие, был отправлен в Ефремовскую больницу.

«К настоящему времени общее количество пострадавших составило четыре человека», — пояснил Дмитрий Миляев.

По данным 5-tv.ru, среди пострадавших есть сотрудник газовой службы.

На месте продолжает работать МЧС. Специалисты проводят разбор завалов и ведут поисково-спасательные работы.

В субботу, 8 ноября, под Тулой в жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате чего обрушилась торцевая стена первого подъезда, а также произошли частичные разрушения кровли и перекрытий на втором и третьем этажах. Жителей многоэтажки временно разместили в школе № 1.

Ранее 5-tv.ru писал, что прокуратура начала проверку после взрыва в доме в Куркино.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.