Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика замминистра обороны РФ

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

До этого должность замминистра обороны РФ занимал Андрей Булыга.

Генерал-полковник Санчик назначен замминистром обороны РФ

Фото: Григоров Гавриил/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика замминистра обороны РФ. Указ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

До этого должность занимал Андрей Булыга.

Александр Санчик родился в 1966 году, окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, в 2017 году — Военную академию Генштаба. От командира танкового взвода дослужился до заместителя командующего общевойсковой армией Южного военного округа.

Генерал-полковник Санчик обладает орденом «За военные заслуги» и орденом Жукова.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин провел совещание по вопросам дальнейшего строительства ВС РФ. Кроме того, на текущей неделе президент встретился с постоянными членами Совбеза. На нем был, в частности, поднят вопрос о позиции РФ в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа, который объявил о возможности начала испытаний страной ядерного оружия.

