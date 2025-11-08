«Очень искренний»: Сюткин о темпераменте ушедшего из жизни Юрия Николаева

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 7 474 0

Своим характером артист располагал других к себе.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Песня; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сюткин: Юрий Николаев помогал знакомым людям на карьерном пути

Темперамент ушедшего из жизни народного артиста России Юрия Николаева был крайне приятным. Главные качества характера знаменитого телеведущего в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии прощания назвал заслуженный артист РФ Валерий Сюткин.

По его словам, Николаев обладал всеми самыми ценными сторонами располагающей к себе личности.

«Самое главное, что он был очень добрый, отличный и искренний. Очень трудолюбивым человеком был», — отметил Сюткин.

При этом певец добавил, как телеведущий помогал знакомым в карьерных достижениях. Основным талантом Николаева Сюткин назвал способность находить этот самый талант в других.

«Он многим помог дать старт. Вообще, мне кажется, что его главный талант в том, что он помогал открывать таланты в других», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская телеведущая Елена Малышева рассказала подробности про жизненный путь Юрия Николаева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:46
Сильный скачок: на сколько выросла цена автомобилей в РФ из-за утильсбора
23:24
Критическое разрушение: стоматолог указал на важность подготовки зубов к зиме
23:01
Опасные колеса: в США отзовут около 400 тысяч машин из-за проблем с дисками
22:32
Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем гражданам страны с призывом идти в армию
22:12
Власти афганской провинции обязали женщин носить бурку для посещения госучреждений
21:38
Кто слева сидел, тем было хуже: пострадавший в ДТП в Таиланде рассказал об инциденте

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я у него учился» — Владимир Березин высказался о Юрии Николаеве
«Долго и серьезно болел»: Елена Малышева про жизненный путь Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году