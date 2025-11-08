Лавров: Россия не получила от США объяснений по ядерным испытаниям

Россия пока не получила по дипломатическим каналам разъяснений от Вашингтона относительно высказываний президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. Об этом в беседе с журналистами сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нет, пока каких-либо объяснений, что имел в виду президент Дональд Трамп, когда заявлял о возобновлении ядерных испытаний, мы по дипломатической линии не получили», — объяснил глава МИД России.

Кроме того, Сергей Лавров сообщил о том, что поручение президента России Владимира Путина с заседания Совета безопасности по ядерным испытаниям принято к исполнению и уже находится в работе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский лидер Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Встреча началась с информации о новых ядерных испытаниях США, о которых недавно объявил глава Белого дома Дональд Трамп. Данные о том, что США нацелены на подготовку и проведение ядерных испытаний, подтвердил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

